Василий Орлов: «Первые четыре новых ФАПа в Приамурье начали работу»

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В селах Чуевка Тамбовского района, Коболдо Селемджинского района и Богородское и Николаевка Ивановского района открылись новые ФАПы. Жители этих сел будут получать медицинскую помощь в обновленных фельдшерско-акушерских пунктах, которые оснащены необходимым набором инструментов, мебели, оборудования и расходных материалов.

ФАП в Коболдо будет обслуживать 302 человека, в Николаевке Ивановского района – 280, в Богородском – 546.

- Оба наших новых ФАПа укомплектованы медицинскими работниками. Они, конечно, рады работать в таких условиях: планировка медпункта продумана до мелочей, само здание выполнено из современных конструкций. Снаружи установлены удобные пандусы, наружное освещение, с апреля начнется облагораживание территории, будут и скамейки во дворике. А внутри есть все необходимое для оказания медицинской помощи, - говорит главный врач Ивановской больницы Игорь Самарин.

В Чуевке прием врача-терапевта и медицинской сестры будет осуществляться 2 раза в неделю. Тамбовская больница организовала выездную работу медиков в ФАПе, но это временная мера. Летом здесь появится постоянный фельдшер из числа выпускников Амурского медколледжа.

- Договоренность с колледжем у нас есть, но параллельно мы работаем над решением кадрового вопроса с медиками из других регионов, ведь укомплектовать специалистами нужно не только это подразделение. Информацию о вакансиях мы постоянно предоставляем в центр занятости населения, размещаем на всех доступных площадках, включая официальные сайты министерства здравоохранения Амурской области, администрации Тамбовского района и СМИ. В Чуевке насчитывается 179 жителей, в новом ФАПе уже начался прием пациентов, ведется и патронаж на дому, а еще сегодня там будет проходить вакцинация против COVID, - отмечает главный врач Тамбовской больницы Нина Бредюк.

- Первые четыре новых ФАПа в Приамурье начали работу. В ближайшее время все 26 начнут принимать пациентов, - отметил губернатор Василий Орлов. - ФАПы возведены в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» в 12 районах области (в Благовещенском, Белогорском, Свободненском, Зейском, Селемджинском, Октябрьском, Серышевском, Тамбовском, Мазановском, Константиновском и Ивановском). Еще на стадии проектирования мы дополнили федеральное финансирование областными средствами, чтобы каждое учреждение оборудовать жильем для медработника. Благодаря чему сложностей в кадровом обеспечении возникнуть не должно.

На работы по строительству и оснащению ФАПов было направлено более 390 миллионов рублей из областного и федерального бюджетов. Сейчас завершается работа по лицензированию каждого ФАПа, после чего они сразу же открываются для пациентов. А с наступлением тепла будут проведены мероприятия по благоустройству прилегающих территорий.