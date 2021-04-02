Торговый центр «Реал» в Благовещенске может возобновить работу

Он стоит закрытым без малого два года Фото: Василина ВАСИЛЬЕВА

Спустя почти три года разрешили открыться торгово-развлекательному центру «Реал». В ходе проверок в 2018 году, в торговом центре нашли порядка 200 нарушений пожарной безопасности, из них больше 80, по заключению экспертов, представляли непосредственную угрозу жизни посетителей и персоналу центра. Нарушения требований пожарной безопасности были устранены.

Решением Арбитражного суда Амурской области 17 февраля 2021 года исковые требования владельцев помещений в ТРЦ о признании права собственности на реконструированный объект разрешены. Этим же решением установлено и устранение нарушений. Суд отменил обеспечительные меры, об этом сообщили в инстаграм-аккаунте Благовещенского городского суда.

Откроется ли в ближайшее время этот торговый центр Благовещенска, пока точно неизвестно. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что торговый центр в районе ВДНХ ищет арендаторов помещений.

Напомним, в мае 2018 года после страшной трагедии в Кемерово в «Зимней вишне», в ходе прокурорской проверки ТЦ был закрыт. А в начале июля того же года Благовещенский городской суд принял аналогичное решение в виду множества серьезных нарушений пожарной безопасности.