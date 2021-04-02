Губернатор Амурской области провёл совещание на стройплощадке моста через Зею

Новый мост через Зею — стратегически важный для Приамрья объект. Фото: amurobl.ru

Губернатор Василий Орлов провел совещание на масштабной стройплощадке. Строители нового моста через Зею в Благовещенске приступили к надвижке пролётного строения на левом берегу реки. Суммарный вес конструкции достигает 700 тонн, длина — 222 метра, скорость надвижки — до трех метров в час.

Строители применяют метод продольной надвижки с использованием гидравлического оборудования.

- В настоящий момент пройдено 48 из 168 метров. На площадке находится порядка 2,5 тысячи тонн металлоконструкций пролетного строения. Все работы идут в графике, — рассказал руководитель проекта — руководитель ОП АО «УСК МОСТ» Эдуард Давыдов.

Конструкции пролётного строения собираются на стапеле и поочередно надвигаются домкратами по скользящим устройствам на готовые опоры. Основой нового автомобильного моста станут 26 опор и вантовая конструкция. На стройплощадке продолжаются работы по устройству буронабивных столбов и по сооружению опор. На сегодня готово 193 буронабивных столба из 258.

На мосту будет организовано автомобильное движение по одной полосе в каждую сторону. Общая протяженность объекта составляет 9 километров, из которых два километра — сама мостовая часть, 7 километров — подходы.

Проект, позволит разгрузить переправу на 40-60 процентов, что позволит амурчанам с большим комфортом преодолевать путь между городом и федеральной трассой.

- Новый мост через Зею — стратегически важный для нас объект. Поэтому мы продолжаем контролировать ход возведения, готовы оказывать любую поддержку. Важно, чтобы работа на всех этапах была скоординирована, соблюдались все графики, — отметил губернатор Василий Орлов.