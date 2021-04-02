В Амурской области начали осуществлять региональные выплаты ветеранам

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Выплаты будут доставлены пенсионерам с апреля по май почтовой службой вместе с пенсией или на счет, открытый в банке. На это из областного бюджета выделено 3 млн рублей.

Ежегодно в преддверии празднования Дня Победы участникам Великой Отечественной войны предоставляются федеральные выплаты.

В дополнение к ним в Амурской области каждый год предоставляются единовременные выплаты ко Дню Победы региональными органами социальной защиты населения.

На данный момент в Амурской области проживает 1966 ветеранов Великой Отечественной войны. Осуществляется плата всем ветеранам, не только участникам, но и инвалидам, вдовам, труженикам тыла, несовершеннолетним узникам фашизма, жителям блокадного Ленинграда.