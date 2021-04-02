Губернатор Приамурья поставил капремонт детских поликлиник на особый контроль

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Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что ремонт в детских поликлиниках региона находится на особом контроле. Сейчас как раз ремонтируется поликлиника Райчихинска, работы там стартовали в декабре 2020 года. К началу апреля готовность объекта составляет 25%.

В здании общей площадью около 4000 квадратных метров уже полностью завершен демонтаж, заменены оконные блоки, отремонтированы полы. В подвальном помещении проложен трубопровод, смонтирован тепловой узел. Сейчас рабочие завершают оштукатуривание стен, ремонт кровли, выполняют кладку керамической плитки в кабинетах.

Черновую отделку подрядчик планирует закончить в ближайшее время, радиаторы и стояки отопления начнут менять в конце апреля. Благоустройство территории, включающее в себя проезд вокруг здания, установку металлического забора, лавочек также начнут в апреле.

В рамках заключенного контракта, к октябрю текущего года будет выполнен ремонт всех 252 помещений, кровли, фасада, частичная перепланировка помещений, благоустройство прилегающей территории.

- На капитальный ремонт поликлиники из областного бюджета направлено 88,6 миллионов рублей. Работы здесь подрядчик должен завершить в октябре. На данный момент рабочие идут в графике. Ход ремонтов в детских поликлиниках области находится на особом контроле, — пояснил губернатор Василий Орлов.

Напомним, в настоящий момент в Амурской области идет ремонт трех детских поликлиник — в Благовещенске, Райчихинске и Зее. Они будут устроены по «бережливому» принцип, процесс работы автоматизируют. Такой подход разработан профильными специалистами для оперативного оказания современной качественной медицинской помощи населению в комфортных условиях.