В Благовещенске ожидается сильный ветер

Теплые деньки в Приамурье сменились непогодой. Фото: pexels.com

В субботу, 3 апреля в Амурской области ожидается усиление западного, северо-западного ветра с порывами 19-24 м/с, в Благовещенске – 18-23 м/с.

Ночью на территории Амурской области ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега и дождя. Днем сохранятся небольшие осадки. На отдельных участках дорог сохраняется гололедица. В Благовещенске без осадков. Температура ночью -2-4°С, днем +2+4°С.

По данным Амурского гидрометцентра, в этот период возможны: обрывы линий электропередач, нарушение устойчивости работы систем жизнеобеспечения, увеличение числа дорожно-транспортных происшествий на дорогах, увеличение случаев травматизма среди населения.