В Белогорске амурчане ограбили предприятие и избили сторожа

Молодые люди повредили систему видеонаблюдения, избили сторожа

В разбойном нападении на офис одного из предприятий Белогорска подозреваются два местных жителя. О происшествии заявил директор компании, он сразу обратился с заявлением в полицию.

По предоставленной информации известно, что амурчане были в черных медицинских масках и в состоянии алкогольного опьянения. В ночь с 20 на 21 марта мужчины перебрались на территорию предприятия через забор и проникли в помещение административного здания через незапертую дверь.

Далее молодые люди повредили систему видеонаблюдения, избили сторожа, мужчину 64 лет и вскрыли металлический сейф. Похитив из него деньги, злоумышленники скрылись.

Через несколько дней, амурчане повторно совершили преступление: они украли компьютер, проникнув в здание через открытое окно.

Следственный отдел МО МВД России «Белогорский» установил, что к преступлению могут быть причастны ранее судимые местные жители 20 и 19 лет. Один из них ранее работал в пострадавшей организации.

На данный момент, подозреваемые задержаны. На них возбудили уголовное дело по ч.3 ст.162 УК РФ «Разбой, совершённый с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище или в крупном размере».

Сейчас расследование уголовного дела продолжается, устанавливается сумма ущерба, причинённого организации.