В Приамурье зафиксировали 16 случаев коронавирус 4 апреля

В последнее время статистика улучшается Фото: pexels.com

По данным на 4 апреля, в Амурской области выявили 16 новых случаев заражения коронавирусом. Темп прироста за последние сутки – 0,1 %.

В виде ОРВИ заболевание протекает у 9 человек (56%) и бессимптомно у одного человека (6%). Кроме того, у шести пациентов диагностировали пневмонию – это 38%, сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области.

С нарастающим итогом зарегистрировано 21 957 случаев, показатель заболеваемости составляет 2779,21 на 100 тысяч населения.

Всего обследовано на COVID-19 870 047 человек, в том числе за последние сутки – 1 609.