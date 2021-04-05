Глава Приамурья рассказал о работе мобильных медцентров

Благодаря мобильным центрам, растет доступность медицинской помощи. Фото: amurobl.ru

Областные власти на совещании обсудили вопрос доступности медицинской помощи в отдаленных районах Приамурья. Так, министр здравоохранения Светлана Леонтьева отметила уровень диагностики, который вырос, благодаря мобильным медицинским центрам.

Осенью прошлого года пять передвижных диагностических комплексов поступили в больницы Зейского, Тындинского, Селемджинского, Магдагачинского и Архаринского районов. С начала 2021 года новые комплексы приняли 1,3 тысячи пациентов из отдаленных и труднодоступных населенных пунктов.

– Мобильные медцентры мы закупили в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Всего в 2020 году мы приобрели 16 мобильных комплексов: помимо ФАПов, в область поступили диагностические кабинеты на колесах, стоматологии и маммограф. Все они активно работают на территории Приамурья и как показывает практика, очень эффективно помогают решить важную задачу – обеспечить доступ к качественной медпомощи всех жителей области вне зависимости от отдаленности их поселков, – подчеркнул губернатор Василий Орлов.

В каждом комплексе есть лабораторный и диагностический кабинеты, здесь проводят медицинское обследование и профилактические осмотры, стоимость каждого мобильного кабинета – 17,4 миллиона рублей.

Только с начала этого года «кабинет на колесах» в Тындинском районе побывал в поселках Восточный, Первомайский, Беленький, Могот и других. Например, в Тындинском районе сделано 16 выездов.

– Наши медработники в этом году приняли 453 человек. Проводится осмотр гинеколога, УЗИ, клинико-лабораторное исследование. Удалось вовремя обнаружить несколько серьезных патологий, такие пациенты направляются на дополнительное обследование в условиях поликлиники, – говорит главврач Тындинской больницы Андрей Козлов