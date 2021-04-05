Улицу Мухина в Благовещенске отремонтируют в три этапа

Поменяет схему движения и общественный транспорт. Фото: Сергей ПЕТРОВ

В Благовещенске начались предварительные работы на улице Мухина: в этом году планируют заменить сети. А в следующем году рабочие приступят к замене дорожного полотка, обустройству тротуаров и благоустройству улицы.

Кроме того, подрядчику ремонтной кампании предстоит выполнять работы по водопонижению, т.к. на участке находится канализационный коллектор, а рядом Асташинское озеро.

Все коммуникации на улицу Мухина отремонтируют в три этапа. Первый этап завершится в конце июля, в него включили работы на участке от улицы Пролетарской до улицы Октябрьской. Второй этап начнется в июне и завершится в конце сентября, это работа на участке от улицы Зейской до улицы Горького. Третий этап – от улицы Горького до улицы Октябрьской, где будут ремонтировать с июля по конец ноября.

На данных участках подрядчики должны отремонтировать сети водоснабжения протяженностью порядка 2 километров, а также сети водоотведения – приблизительно в 1,5 километра. Также в ремонт входит замена тепловых и электрических сетей.

Все участки дороги будут перекрыты поэтапно, в первую очередь работы будут выполняться на перекрестках. На время ремонта общественный транспорт изменит свою схему движения.