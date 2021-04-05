В Благовещенске более трех тысяч первоклашек сядут за парты

Фото: Сергей ПЕТРОВ

Запись в благовещенские первые классы уже стартовала. В этом году в Благовещенске планируют создать 107 классов для более, чем 3000 первоклашек.

В отличие от прошлых лет сейчас действует новый порядок приёма детей в школу. Сократились сроки, в прошлые годы запись начиналась с 1 февраля, теперь с апреля.

До 30 июня в школах ждут семей, которые живут по закрепленным за учреждениями адресам. Запись первоклассников, проживающих на незакрепленных за школой территориях, пройдет с 6 июля по 5 сентября.

Постановление о закреплении школ за определенными территориями мэр Благовещенска Олег Имамеев подписал ещё в марте. Ознакомиться с документом можно на сайте администрации города.

Вместе с заявлением о приеме ребенка в школу необходимо предоставить перечень документов, список был расширен:

– копия паспорта или другого документа, удостоверяющего личность;

– копия свидетельства о рождении ребенка или документа о родстве;

– копия документа об опеке или попечительстве – при необходимости;

– копия документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов для регистрации по месту жительства;

– справку с места работы родителя или законного представителя, если ребенок претендует на прием вне очереди и в первую очередь;

– копию заключения ПМПК.