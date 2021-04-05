На 6 апреля в Благовещенске прогнозируют сильный ветер

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Во вторник, 6 апреля, днем в Амурской будет облачно. В отдельных районах возможны небольшие осадки, прогнозируют синоптики.

Жителям северо-запада Амурской области надо готовиться или к дождю, или к мокрому снегу. На дорогах возможен гололед.

Ветер западный, северо-западный 8-13м/с, с порывами до18-23 м /с . Температура воздуха по северу опустится до -3-8 °С. Местами похолодает до -18°С. На юге температура достигнет 0 градусов, местами будет регистрироваться - -4-9 °С. Днем на севере температура опустится до – 5°С, на юге поднимется до +5°С.

Синоптики прогнозируют: в Благовещенске день пройдет без существенных осадков, но облачность сохранится. Ветер северо-западный с порывами 15-18 м/С. Температура ночью опустится до -2-4°С.Днем воздух прогреется до +1+3°С.