В Приамурье выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусом

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За сутки в Амурской области увеличилось число летальных исходов от коронавируса. Так, по данным стопкоронавирус.рф, скончался еще один человек. С начала пандемии от «ковида» умерли 253 человека.

По данным на 5 апреля, коронавирус подтвердился еще у 15 человек. Ттемп прироста за последние сутки составил 0,1 %. При этом у 10 человек заболевание протекает в виду ОРВИ, что составляет 67%, у 5 пациентов диагностировали пневмонию – 33% от общего числа заражённых.

На сегодняшний день, в регионе зарегистрировано 21 972 случая заболеваемости. Из этого числа 20833 амурчан выздоровели.

Всего обследовано на коронавирус более 871 тысяч человек, в том числе за последние сутки – 1372 человека.