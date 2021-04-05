Анестезиолог, работающий в соседней операционной горящего кардиоцентра, отказался эвакуироваться

После завершения своей операции Станислав Фукс отправился на помощь к коллегам. Фото: коллаж МЧС Амурской области.

В пятницу, 2 апреля, в благовещенском кардиоцентре случился страшный пожар. В это время проводились плановые операции. Только одну из их смогли остановить, а врачей эвакуировать. Вторая продолжалась в горящем здании до конца.

Анестезиолог Станислав Фукс был одним из тех счастливчиков, кто мог уйти. Но врач решил остаться. После завершения своей операции он отправился на помощь к коллегам.

- Станислав Фукс, анестезиолог пришел из другой операционной, когда там закончили операцию. Не эвакуировался. Помощь его была как раз кстати, - говорит о коллеге перфузиолог Георгий Кондратов.

После происшествия губернатор Приамурья Василий Орлов опубликовал на своей странице в социальных сетях список врачей-героев, которые участвовали в операции. Среди них также оказался Станислав Фукс. Однако в комментариях под постом одна из подписчиц заявила, что его добавили ошибочно и анестезиолог участия в данной операции не принимал.

- Это информация от первого лица, находившегося в той операционной. Знаю, кто там был, и кто реально оказывал помощь и не только медицинскую, - написал анонимный пользователь.

Участие Фукса в операции подтвердил его коллега, сердечно-сосудистый хирург Александр Филиппов. Он также входил в состав героической бригады.