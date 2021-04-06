Собака, зараженная бешенством, укусила зоозащитницу в Свободном

Фото: pixabay.com

В Свободном зарегистрировали новый случай бешенства. Зараженная собака напала на зоозащитницу и укусила ее. Также животное напало и на других псов, которые жили у женщины.

В управление ветеринарии с жалобами на неадекватное поведение собаки обратилась сама амурчанка. В ветеринарной лаборатории подтвердили бешенство у собаки.

Как выяснилось позже, женщина подобрала «хвостика» на улице, у него была повреждена челюсть. Волонтер решила, что животное попало под машину и начала его лечить. Однако через некоторое время собака проявила агрессию и начала бросаться и на нее, и на своих сородичей.

— К сожалению, несмотря на карантин по бешенству, действующий в городе, и неоднократные предупреждения, люди продолжают проявлять беспечность. Любители животных собирают потенциально, а то и явно больных собак с улиц, а потом содержат их вместе с другими, — отметил начальник управления ветеринарии Амурской области Сергей Самохвалов.

Напомним, карантин по бешенству в Свободном был введен 25 марта из-за подтвержденного диагноза у бродячей собаки. В настоящее время в городе идет массовая вакцинация восприимчивых к заболеванию животных. Жителей города предупреждают о необходимости соблюдать осторожность и элементарные меры безопасности.