Из Благовещенска до Владивостока отправят поезд без пересадок

Фото: Сергей ПЕТРОВ

Беспересадочные железнодорожные вагоны снова начнут курсировать между Благовещенском и Владивосток.

Из центра Приморья вагоны отправятся с 25 апреля по 3 ноября в составе поезда № 7 «Владивосток – Омск». Из амурской столицы – с 28 апреля по 6 ноября на поезде № 277 «Благовещенск – Белогорск».

Приобрести железнодорожный билет можно за 90 суток до отправления, минимальное время в пути составит 26-28 часов. Всю дополнительную информацию пассажирам предоставят в железнодорожных кассах и на официальном сайте «РЖД».

Между тем, как отмечает пресс-служба областного правительства, все вагоны проходят дезинфекцию, но пассажирам рекомендовано не забывать про маски и перчатки.