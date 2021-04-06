В Благовещенске автомобиль сбил 4-летнюю девочку, выбежавшую на дорогу

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Вечером в понедельник, 5 апреля, автомобиль сбил 4-летнюю девочку. Ребенок во дворе дома по ул. Октябрьская выбежал на проезжую часть и попал под колесами.

В результате происшествия девочку с травмами доставили в больницу. Оказалось, что малышка оказалась во дворе одна, без присмотра взрослых.

- Чтобы подобные происшествия не случались, родителям нужно ни на секунду не терять бдительность во время прогулок с детьми и не оставлять малолетних детей одних во дворе, - посоветовал начальник ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский» Дмитрий Глущенко.

Инспекторы напоминают, что малолетние дети в силу своего возраста любознательны и не могут понять, где их поджидает опасность. А если в этот момент рядом не окажется взрослого, то беда неминуема.