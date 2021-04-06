Амурчанам разъяснили, когда в регионе снимут масочный режим

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Глава региона Василий Орлов во время прямого эфира в Instagram рассказал о ситуации с коронавирусом. Губернатор признал, что обстановка улучшилась. По этой причине в Амурской области, скорее всего, проведут выпускные, и уже ведется подготовка к празднованию 9 Мая.

Но все мероприятия пройдут, если ситуация с коронавирусом не ухудшится, предупредил Василий Орлов. О снятии масочного режима также рано говорить.

- Не надо расслабляться – пандемия еще не закончилась, - напомнил Василий Орлов. – Мы ежедневно регистрируем от 15 случаев заражения, что является приемлемым показателем для системы здравоохранения. Но вирус мутирует на Западе, надо быть предельно внимательными.

Губернатор призвал амурчан записываться на вакцинацию: пока от коронавируса привились более 50 тысяч человек. Сейчас сняли все ограничения по категориям – сделать прививку может любой желающий, достаточно обратиться в свою поликлинику или сделать заявку на госуслугах.

- Обращайтесь, пожалуйста. Не упускайте возможность. У нашей страны очень хорошая вакцина, - добавил Василий Александрович.

КСТАТИ

Сам Василий Орлов еще не привился от коронавируса. Он переболел COVID-19, и сможет вакцинироваться только через полгода. По его словам, сделает это он обязательно.