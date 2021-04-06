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Общество6 апреля 2021 10:50

Амурские врачи не сообщили в полицию о беременности несовершеннолетней

Инцидент скрыли в Серышевской больнице
Ангелина Крохмаль
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Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Медики Серышевской больницы не сообщили в правоохранительные органы о беременности несовершеннолетней девушки. Об этом рассказала амурская прокуратура.

Ведомство провело проверку мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В ее ходе было установлено, что сотрудники больницы не поставили на учет несовершеннолетнюю беременную девушку.

Прокурор района рассмотрел представление главного врача Серышевской больницы, предпринял меры – впредь не допускать аналогичных нарушений.

Медики, которые допустили нарушение, привлечены к дисциплинарной ответственности в виде замечания.