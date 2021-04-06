Хинганский заповедник пострадал от лесных пожаров

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Всего за одни сутки в Амурской области зарегистрировано семь возгораний сухой травы. Горела растительность в Благовещенске и нескольких районах. К тушению были привлечены более 30 человек и девять единиц техники.

О действующем противопожарном режиме в 22 муниципальных образованиях области амурчанам напомнил Василий Орлов во время прямого эфира в Instagram. По его словам, нынешний режим регион проходит чуть хуже, чем прошлогодний.

- Уже огнем повреждено 30 тысяч гектаров. И это Хинганский заповедник, который горит у нас каждый год. Есть большие вопросы к руководству заповедника по поводу своевременного реагирования на возгорание. Надо разбираться в причинах пожаров, - отметил губернатор Амурской области.

Всем нарушителям запрета на разведение огня в лесах грозят административные штрафы. Так, за сутки инспекторы уже совершили 270 профилактических рейдов и составили 33 протокола.