На улицах Благовещенска высадят взрослые деревья

Фото: Сергей ПЕТРОВ

В ходе прямого эфира в Instagram губернатор Амурской области Василий Орлов затронул тему зеленых насаждений в Благовещенске. Его подписчики пожаловались, что на набережной областного центра не хватает деревьев.

Глава региона рассказал, что уже обсуждал эту тему с мэром Благовещенска Олегом Имамеевым. Решено было закупить крупные взрослые деревья в европейской части России. Их высадят уже в этом году.

- Если деревья перезимуют, приживутся, то мы, конечно, готовы должным образом выделять деньги на эту инициативу, - пообещал Василий Орлов.

Напомнил губернатор и про реконструкцию двух участков набережной Амура (от ул. Больничной до Нагорной). Первая часть работ должна быть готова к июлю этого года. Уже летом благовещенцы и гости города смогут погулять по новому участку набережной от Больничной до переулка Пограничный.