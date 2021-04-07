Благовещенские здания украсили новыми указателями с подсветкой

Фото: администрация Благовещенска

Светящиеся аншлаги появились на новых зданиях Благовещенска. Так, стали ярче указатели на здании мэрии, правительства, административным зданиям в центре города. Работы здесь завершились в течение прошлой недели.

Ранее преобразились здания социальных учреждений – аншлаги с подсветкой появились на зданиях школ, детских садов, учреждений дополнительного образования детей, спорта и культуры. К ним присоединились торговые центры и некоторые многоквартирные дома. Там устанавливали аншлаги управляющие компании.

– Мы уже столкнулись с тем, что люди пытаются подойти к этому вопросу креативно, но это не тот случай, где необходимо проявлять творчество. Знаки городской информации должны быть унифицированы. Какие-либо изменения без согласования с городским управлением архитектуры и градостроительства будут считаться нарушениями правил благоустройства, – рассказал начальник отдела адресации объектов недвижимости Андрей Ефимов.

Амурчан предупреждают - за вмешательства и проявления изменений предусмотрена административная ответственность. Власти отметили, что подобные указатели помогают лучше ориентироваться в темное время суток, а также облегчают работу специалистов по переписи населения.