Благовещенцы проехались с мэром по «проблемным» местам города

Фото: www.instagram.com/o.g.imameev

Мэр Благовещенска Олег Имамеев вместе с группой горожан за два с половиной часа посетил несколько районов. Инициативные благовещенцы показали градоначальнику «проблемные» места в микрорайоне, районе Пятой стройки и Верхнеблаговещенском.

По словам мэра, он не мог предполагать, как сложится поездка с участниками, которые критикуют власть. Но в целом получилась хорошая и рабочая поездка.

Как оказалось, большинство озвученных проблем уже известны администрации Благовещенска. Глава столицы Приамурья объяснил, что некоторые из локаций уже стоят в краткосрочных или долгосрочных планах проведения работ.

Во время прогулки критики жаловались мэру на многие сферы, но особое внимание уделили – дорогам. Олег Имамеев поделился планами по решению проблем. Так, например, ямочный ремонт начнется уже в апреле. На этой неделе запустят один асфальтный завод и закроют самые убитые повреждения дорог.

По словам Олега Имамеева, из городского бюджета направлено около 40 млн рублей на ямочный ремонт. Реконструкция начнется с самых опасных ям, особенно на крайних правых полосах.

– Стараемся с горожанами взаимодействовать, используя все эффективные способы коммуникации. Добавлю лишь, что буду только рад, если кроме указания проблем, неравнодушные горожане и при очной встрече поделятся своим видением по их решению, – такой итог встречи подвел глава амурской столицы.