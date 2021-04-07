Стипендии от Василия Орлова получат еще больше школьников

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Напомним, стипендия выплачивается разово – за каждое звание победителя и (или) призера. В зависимости от уровня мероприятия мера поддержки варьируется в диапазоне 10-50 тысяч рублей.

- Благодаря денежным поощрениям за свои успехи амурские школьники стали активнее участвовать в олимпиадном движении. Таким образом, можно сказать, что одна из целей, которую мы преследовали при утверждении губернаторских стипендий, достигнута, – прокомментировал губернатор Амурской области Василий Орлов. – Поощряя детей за успехи в учебе, мы делаем вклад в развитие региона.

Сейчас проходит заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников, в котором Амурскую область представляют сразу десять старшеклассников. Участники покажут свои знания по астрономии, истории, географии, китайскому, немецким языкам и другим предметам. Так что количество стипендиатов может увеличиться.

К слову, амурчане ежегодно занимают лидирующие позиции в марафоне всероссийских олимпиад. Так, наши школьники становились призерами в испытаниях по французского языку, китайскому языку, экологии, литературе и пр.