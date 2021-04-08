Василий Орлов контролирует строительство хирургического корпуса в Тынде

Фото: Правительство Амурской области

В сентябре этого года в Тынде планируют завершить работу в хирургическом корпусе. После этого он сможет принимать пациентов не только из города, но и из других районов области.

В рамках ремонта рабочие заменят инженерные коммуникации, сделают фасад, кровлю здания и проведут внутренние отделочные работы. За ремонтом следят с помощью видеокамер и во время регулярных рейдов специалистов ГКУ Амурской области «Строитель».

- На сегодняшний день на объекте трудятся 90 человек, полностью завершены демонтажные работы, на 100% заменена система отопления, на 80% готово электроснабжение, оштукатуривание стен выполнено на шести этажах здания, проводятся работы по монтажу системы вентиляции. Что касается системы водоснабжения — уже выполнена установка стояков и магистральных трубопроводов. В подвальном помещении завершается демонтаж, идет подготовка к ремонту,— рассказали директор ГКУ «Строитель» Константин Шинкаренко.

Само здание площадью более 9000 кв. метров было построено в 1980 году. В 2016 году оно было передано больнице города Тында, но в нем давно не было ремонта, а часть площадей была законсервирована.

После завершения ремонта руководство учреждения планирует развернуть в корпусе 200 коек круглосуточного пребывания и травматологический центр.

- Очень важно, что обновленный хирургический корпус будет принимать пациентов не только из Тынды, но и из Тындинского, Зейского, Сковородинского районов и даже Якутии. Это значительно повысит доступность медицинской помощи для жителей северных районов области. Перенос отделений в одно здание будет удобен, в первую очередь, для людей. И дети, и взрослые смогут проходить всех специалистов и разные виды обследования в одном здании. Кроме того, для пациентов, которые приезжают в больницу на обследование, в здании оборудуют специальные комнаты гостиничного типа с душевыми, — отметил губернатор области Василий Орлов.