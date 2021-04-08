Три благовещенские семьи лишись квартир за долги за ЖКУ

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Коммунальщики продолжают политику по выселению неплательщиков из квартир в комнаты меньшей площади. Так, три семьи в Благовещенске лишились более комфортного жилья из-за долгов за коммунальные услуги.

Долг у первой семьи на март этого года составил около 175 тысяч рублей и почти 45 тысяч рублей пени. Из-за такой задолженности неплательщиков переселили из 2-комнатной квартиры в комнату площадью 12,8 кв. метра.

Во втором случае семья задолжала около 223 тысяч рублей, на них начислили пени в размере чуть более 78 тысяч рублей. Недобросовестным благовещенцам придется переехать из «двушки» в микрорайоне в комнату площадью 14,4 кв. метра, находящуюся в Моховой Пади.

У третьего неплательщика скопился долг на 115,5 тысячи рублей (плюс 28 тысяч рублей пени). Благовещенец будет жить в комнате площадью 17,1 кв. метра в посёлке Аэропорт. До этого он проживал в «однушке» в районе Тайваня.

- Даже после того, как должники будут переселены в менее комфортные условия проживания, задолженность по коммунальным услугам в предыдущей квартире с них не списывается, - добавил начальник отдела по досудебной и судебной работе ООО «Благовещенский расчетно-кассовый центр» Алексей Сидельников.