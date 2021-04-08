Школьник в Благовещенске разбил видеокамеру в сквере

Фото: мэрия Благовещенска

Компания из двух мальчиков испортила камеру наблюдения в новом сквере, что находится рядом с кинотеатром «Благовещенск». Теперь семье одиннадцатилетнего вандала придется возместить ущерб городскому имуществу.

Все происходящее попало в объектив той самой камеры. Кадры с результатом действий вандалов опубликовали в инстаграм-аккаунте администрации Благовещенска. На записи видно, как один ребенок выдирает камеру, а второй охотно подбадривает его.

Сразу после обнаружения выдранной с корнем техники администрация обратилась в полицию. Виновника нашли, сейчас с ним и его родителями работают сотрудники правопорядка. Родителям мальчика предстоит выплатить порядка 30 тысяч рублей.

К сожалению, это не первый подобный случай в городе за последнее время. В феврале вандалы сломали светильники и лавочки у филиала ОКЦ, а 6 апреля городские власти обвинили неизвестных в поломке детской площадки на набережной Благовещенска.