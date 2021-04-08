Улицы Благовещенска очистили от тысячи автомобильных покрышек

Фото: мэрия Благовещенска

Масштабная городская акция «Город берегу» стартовала 1 апреля. По поручению мэра Благовещенска Олега Имамеева рабочие уже очистили улицы Чайковского, Горького, Лазо, Фрунзе, Кузнечную, Первомайскую.

В целом, за неделю в Благовещенске вывезли свыше 1000 автомобильных покрышек. В настоящее время специалисты МКП «ГСТК» убирают шины, которые легко демонтировать, когда грунт полностью оттает, они займутся остальными.

Большая часть покрышек использовалась в качестве декоративных конструкций, для ограждения детских площадок, оформления клумб. Также вывозились шины, выброшенные амурчанами на обочины дорог и оставленные возле контейнерных площадок. Заменить покрышки можно более экологичными и современными материалами – фасадные сетки, живая изгородь, отмечают в мэрии Благовещенска.

Жителям многоквартирных домов рекомендуют провести работу по демонтажу покрышек самостоятельно: необходимо собрать совет дома и обратиться в управляющую компанию. Отработанные автомобильные покрышки можно сдавать на завод по переработке отходов, телефон для связи: 89146080008.