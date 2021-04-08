Новые жертвы: еще двое амурчан умерли от COVID-19

За все время Пандемии в Амурской области зафиксировали 22 022 случая Фото:@minzdravamur

За последние сутки в Приамурье выявили 18 заболевших коронавирусом. Свежая статистика появилась на сайте стопкоронавирус.рф.

За все время Пандемии в Амурской области зафиксировали 22 022 случая заболевания. Уже 20 921 пациент выписались из больницы с выздоровлением, из них 31 - за последние сутки. 259 случаев закончилось летальным исходом.

К сожалению, число жертв коронавирусной инфекции продолжает увеличиваться. Сегодня, 8 апреля, болезнь унесла жизни еще двоих человек.

Борьба с болезнью продолжается по всей стране. Согласно последним данным, в России выявили 8 672 новых заболевших COVID-19. Всего по стране зарегистрировано 4 614 834 случая в 85 регионах. Количество выздоровевших выросло до 4 239 038.