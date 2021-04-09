Василий Орлов предложил субсидировать авиаперевозки из Благовещенска в Хабаровск

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Губернатор Василий Орлов на заседании Совета при полпреде Президента РФ в ДФО внес предложение субсидировать авиаперевозки по маршруту Благовещенск — Хабаровск. Это позволило бы увеличить число рейсов в неделю.

- Считаю, что для Приамурья важно субсидировать регулярный рейс Благовещенск – Хабаровск, с возможностью выполнения ежедневных полетов. Сейчас самолет по маршруту летает один раз в неделю, летом будет летать два раза в неделю, - сказал Василий Орлов.

На Совете глав также обсуждался вопрос с созданием дальневосточной региональной авиакомпании, которая начнет работу в течение ближайших месяцев. Напомним, перевозчика создали по поручению Владимира Путина на базе авиакомпании «Аврора», она войдет в альянс с региональными авиаперевозчиками.

- Мы обсуждали создание единой дальневосточной авиационной компании со всеми губернаторами, поставили задачи обновления парка самолетов, удвоение пассажиропотока к 2030 году. До пандемии эта цифра составляла 1,2 млн человек в пределах округа, – отметил Юрий Трутнев.

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