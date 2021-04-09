Набережная реки Амур в Благовещенске преобразится к маю

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Началась подготовка набережной города Благовещенска к летнему сезону. Специалисты МКП «ГСТК» планируют отремонтировать и заменить скамейки вдоль клумб, так как старые лавочки пришли в негодность. Рабочие подразделения по санитарной очистке и озеленения подготавливают дерево для сидений и красят каркасы.

Привычные благовещенцам арт-объекты «Тыква» и «Лошади» после реставрации вернуться на прежние места. 5 апреля на свое место рабочие уже поставили отремонтированную фигуру «Сердце».

С 15 апреля к работе притупят специалисты бригады «Берег удачи». Команда будут состоять из 18 рабочих, которые будут подметать тротуары, убирать мусор, удалять надписи вандалов и пр.

Попутно рабочие готовят растения, которые они высадят на улицах. Всего в планах посадить более 363 тысяч цветов

Все ремонтные работы закончатся к 1 мая.