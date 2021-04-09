Благовещенцы решат судьбу аттракционов в Первомайском парке

Фото: www.instagram.com/gorpark_blg

Мэр Благовещенска Олег Имамеев предложил горожанам поучаствовать в опросе, размещенном в его инстаграм-аккаунте. Глава города просит помочь решить вопрос о наличии аттракционов в Первомайском парке.

«По вопросу присутствия в парке аттракционов… Подчеркну (это важно), именно детских аттракционов. И здесь мне нужно услышать вашу точку зрения», - написал Олег Имамеев.

Мэр попросил жителей ответить на вопрос в сторис: нужны ли в Первомайском парке аттракционы. Оставлять комментарии также можно у него на странице.

- Есть две позиции. Первая – аттракционы со своими различными звуками, грохотом, будут нарушать гармонию парка. Вторая – малышковые аттракционы стали частью истории Первомайского парка. Собственно, друзья, вот такая история, - разъяснил мэр Благовещенска.

На данный момент 83% горожан высказались за наличие детских аттракционов. В комментариях благовещенцы пишут, что необходимо оставить карусели для малышей, а для взрослых не ставить. Большинство хотят сохранить природу и тишину Первомайского парка.