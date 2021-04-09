Погоня в Благовещенске: пьяный водитель пытался сбежать от полиции

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В Благовещенске в ночь на 9 апреля полиция устроила погоню за водителем грузовика «Мазда». Мужчина отказался подчиниться требованиям инспекторам ДПС и нажал на газ. Полицейские заблокировали автомобиль, после чего пассажиры попробовали убежать, но их задержали.

Выяснилось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль и перевозимый груз ему не принадлежали.

- Накануне подозреваемые проникли в складное помещение мебельного цеха. Обнаруженные в боксе предметы, представляющие материальную ценность, они погрузили в кузов машины и вывезли с территории предприятия, - сообщает пресс-служба МВД по Амурской области.

Похищенное было возвращено владельцу. О происшествии он узнал от сотрудников полиции.

В настоящее время проводятся следственные действия по уголовным делам, возбужденным по факту кражи и угон.