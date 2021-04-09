В амурском вузе поставили контейнеры для раздельного сбора мусора

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В холле главного корпуса Дальневосточного ГАУ установили контейнеры для раздельного сбора отходов. Студентам предлагают делить мусор на бумагу, пластиковые бутылки и батарейки. Как сообщает региональное минприроды, батарейки в университете сдают уже два года. Подобные контейнеры планируют установить и в других корпусах.

Также в главном корпусе поставили информационные баннеры с инструкцией по правильной сдаче отходов. Например, бутылки должны быть смяты и без крышек. Также предлагают снимать этикетки. На каждой бутылке должна быть маркировка «PET1».

Саму акцию запустило волонтерское экосообщество ДальГАУ «Академия добра», активисты которой проводят различные мероприятия по просвещению студентов об экологических проблемах.

Теперь университет планирует вступить в Ассоциацию зелёных вузов.