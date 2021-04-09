В Амурской области зарегистрировано 16 новых случаев COVID-19

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По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в Амурской области зарегистрировано 16 новых случаев заболевания коронавирусом. Темп прироста составляет 0,1%.

У 11 новых зараженных заболевание протекает в виде ОРВИ (69%), у пяти - в виде пневмонии.

Таким образом, с нарастающим итогом зарегистрировано свыше 22 тысяч заражения COVID-19, почти 21 тысяча из этого числа выздоровела. В списке жертв пандемии – 259 амурчан.

По данным правительства Амурской области, в настоящее время в регионе функционируют шесть инфекционных госпиталей на 570 коек. Свободный коечный фонд составляет 25,4% от числа развёрнутых инфекционных мест.

Чуть более 38% пациентов переносят коронавирус в легкой форме, у 40,3% - средняя тяжесть. На аппарате ИВЛ находится 14 амурчан.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

88 360 доз вакцины «Гам-Ковид-Вак» и 1000 доз «ЭпиВакКорона» поставлено в Амурскую область. В ближайшие две недели ожидается поставка ещё 4 200 доз.