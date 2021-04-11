Темп заболеваемости COVID-19 в Амурской области снижается

С начала пандемии COVID-19 выявили у более, чем 4,2 миллионов россиян

11 апреля в Амурской области было выявлено всего 13 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщает официальный сайт мониторинга заболевания стопкоронавирус.рф, за последние сутки 39 пациентов с коронавирусом поправились. К сожалению, продолжает расти количество летальных случаев. От новой инфекции умер еще один человек.

Таким образом, общее число заразившихся COVID-19 выросло до 22 066, выздоровевших – до 21 029, скончавшихся – 262.

Всего же в России 11 апреля было выявлено 8 702 новых случаев заражения. С начала пандемии коронавирусом переболели уже более 4,2 миллионов россиян.