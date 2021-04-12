Снег в Благовещенске будет идти весь день

Фото: Сергей ПЕТРОВ

В ночь на 12 апреля в Благовещенске начался мощный снегопад. А с 8 часов утра понедельника рабочие «ГСТК» приступили к уборке города: на улицах задействованы почти 30 единиц техники.

- Специалисты очищают магистрали от снега и ведут подсыпку противогололедным материалом по трем маршрутам, охватывающим все основные улицы города, - рассказали в мэрии Благовещенска.

Также ведется очистка автобусных остановок и площадок для поворотов транспорта на ул. Ленина и Калинина. Тротуары подметут на ул. Ленина, Калинина, Горького, Театральная, Амурская.

По прогнозам Амурского гидрометцентра, снег в Благовещенске будет идти в течение дня. Неприятностей доставит и северный ветер с порывами в 15-18 метров в секунду. Днем температура воздуха в Благовещенске составит от 0 до 2 градусов со знаком минуса.

Мокрый снег также в прогнозе и для севера, и для юга Амурской области. В связи с этим спасатели предупреждают о возможных ЧС: падении деревьев, баннеров, увеличении числа ДТП. Амурчан просят снижать скорость на дорогах и соблюдать дистанцию.

О возникновении нештатных ситуаций нужно сообщать в ЕДДС Благовещенска по тел.: 20-21-12.