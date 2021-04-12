Благовещенцы на берегу Бурхановки собрали свыше 300 мешков мусора

Фото: nstagram.com/blagoveshchensk.rf

В выходные в Благовещенске прошел экологический квест «Чистые игры» в рамках акции «Город берегу». Участники поделились на команды и соревновались в количестве собранного мусора. Волонтерам пришлось убираться на берегу Бурхановки от Шимановского до Кузнечной.

- Делать город чистым – это очень просто. Каждый может взять необходимый инвентарь и убрать мусор. Сегодня мы начинаем уборку берега нашей любимой реки Бурхановки. Соберем выброшенные бутылки, пластик, отсортируем мусор, сдадим, - рассказал участник акции депутат Евгений Тюхаев.

Сама акция проводится уже третий раз. Всего в квесте приняли участие 120 человек. Участники собрали 306 мешков мусора. Из них 60 стекла и 89 пластика. Остальные мешки были со смешанным мусором. В общей сложности собранные мешки весили более двух тонн.

Победители «Чистых игр» получили призы – настольные игры, памятные сувениры и грамоты.

По итогу акции начальник городского отдела по делам молодежи Татьяна Сидоренко поблагодарила всех участников, а также пригласила их на Всероссийский субботник.