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В Белогорском районе выявлен случай бешенства у животного. Администрация в своем Instagram не стала сообщать детали произошедшего, лишь выступила с рекомендациями для местных жителей.

- Рекомендовано не подбирать, исключить контакт с чужими домашними животными (кошки, собаки) и дикими животными, в случае повреждении кожного покрова при укусах, оцарапывании, ослюнении, животным человека, незамедлительно обратится в медицинское учреждение, ЕДС, ветеринарную службу, - говорят власти Белогорского района.

В настоящее время человека, заболевшего бешенством, вылечить не удается. Поэтому профилактика бешенства приобретает исключительно важное значение в борьбе с этим заболеванием, отмечают специалисты. Домашние, с/х животные должны быть зарегистрированы в государственной ветеринарной службе и прививаться ежегодно.

Специалисты напоминают, что вакцинация проводится бесплатно.

О всех случаях нехарактерного поведения животных амурчан просят сообщать в «Станцию по борьбе с болезнями животных по городу Белогорск, Белогорскому и Ромненскому муниципальным округам». Контактный телефон: 8(41641) 5-97-92.