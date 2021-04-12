Благовещенец с помощью пристава «уменьшил» свой долг на 2,5 миллиона

Пристав снял арест на автомобиль должника, и тот смог его продать, уменьшив свой долг Фото: СУ СК России по Амурской области

Следователи Благовещенска возбудили уголовное дело против судебного-пристава исполнителя УФССП России по Амурской области. Мужчина обвиняется в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, 16 сентября прошлого года подследственный снял ранее наложенный арест с нескольких автомобилей должника. Тот, в свою очередь, быстро продал одну из машин за 2,5 млн рублей, тем самым уменьшив объем имущества, которое могло быть взыскано в дальнейшем в счет долга.

Преступление выявили сотрудники амурского УФСБ вместе с отделением собственной безопасности регионального управления ФССП России в рамках оперативно-разыскных мероприятий.

На данный момент следователь предъявил подозреваемому первоначальное обвинение. Все обстоятельства произошедшего еще предстоит выяснить правоохранителям.