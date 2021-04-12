За сутки коронавирусом в Амурской области заразились 14 человек

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На понедельник, 12 апреля, количество новых зараженных COVID-19 в Амурской области составляет 14 человек. Темп прироста за последние сутки – 0,1 %.

По данным управления Роспотребнадзора, у 9 человек заболевание протекает в виде ОРВИ. Пневмонией болеют пять человек, что составляет 36% от общего числа заболевших.

Таким образом, в регионе с начала пандемии с нарастающим итогом зарегистрировано 22 080 случаев, показатель заболеваемости составляет 2794,78 на 100 тысяч населения. Всего обследовано 884 104 человека, в том числе за последние сутки – 1 626.

За последние сутки 14 человек выздоровели. Всего на поправку пошли 21063 амурчан. За все время от коронавируса скончались 262 человека.

Напомним, губернатор Амурской области Василий Орлов снял ограничения на посещение торговых центров. Несовершеннолетние теперь смогут приходить без сопровождения родителями. Ограничения сняли и на работу точек доступа WI-FI в торговых центрах.