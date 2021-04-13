Благовещенец решил покормить медведя и чуть не лишился руки

Медведь оторвал кусок ткани Фото: Скриншот

На одной из благовещенских баз мужчина попытался накормить медведя хлебом. Животное же предпочло не угощение, а человеческую руку. Спасло пожилого мужчину куртка - ткань порвалась, позволив высвободиться из медвежьей хватки и отойти от клетки на безопасное расстояние.

Как пишут в инстаграм-паблике @kriminal.blg, инцидент произошёл в районе пересечения улиц Театральной и Раздольной. Там же опубликовали видео. На кадрах видно, что немолодой мужчина собирается угостить медведя в клетке, но животное ухватилось за куртку и потянуло ткань на себя.

За кадром слышен неутешительный разговор других людей, которые предостерегают, что медведь «неадекватный», подходить к нему так близко нельзя, и если бы он ухватил не за куртку, а за руку, запросто разорвал. Более того, «операторы» упоминают случай с 12-летней девочкой, которой медведь «снял скальп».

- Бедное животное. Конечно, я могу всё понять, но столько лет держать в клетке 2х2 , это издевательство. Конечно, у медведя, крыша едет. Летом в -40 градусов на него посмотрите, ему даже спрятаться негде. Законы вообще существуют в этой стране? - спрашивают подписчики паблика.

- Это повезло, что куртка китайская была, быстро порвалась. Купил бы в другом месте, стал бы обедом, - отметил комментатор.

На происшествие отреагировала прокуратура Амурской области. Там рассказали, что специалисты проверят соблюдение требований безопасности при обращении с животным.