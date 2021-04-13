Сгоревшую кардиохирургию в Благовещенске «законсервируют» за 5 млн рублей

Временную кровлю установят до конца мая. Фото: правительство Амурской области

Во вторник, 13 апреля, рабочие начали разбирать кровлю на здании кардиологической клиники в Благовещенске. Она пострадала от пожара, который произошёл 2 апреля.

Работы ведутся за счёт средств из федерального бюджета, их контролирует инспекция по охране культурного наследия Амурской области. Параллельно в «Амургражданпроекте» разрабатывают проект временной кровли, которая должна уберечь здание от дождей и иных погодных явлений, пока специалисты не приступят к его реставрации.

- Стоимость первоочередных работ по консервации специалисты оценивают около пяти миллионов рублей. Точная сумма станет известна после изготовления проекта временной кровли. Мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы восстановить объект культурного наследия. Управлению МЧС дано поручение проверить все аналогичные объекты здравоохранения, взять на контроль состояние проводки, — прокомментировал губернатор Амурской области Василий Орлов.

Начальник государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области Виталий Ребизант уточнил, что противоаварийные работы и устройство временной кровли будут завершены в мае.

- Проектирование ориентировочно завершится в конце текущего года. В 2022 году начнутся ремонт и реставрационные работы, а полностью в эксплуатацию здание будет введено не ранее конца 2022 года, - добавил он.

Оценка ущерба, нанесенного пожаром, еще идет. Предварительно в результате ЧП полностью сгорела кровля, повреждены системы вентиляции и кондиционирования, частично залиты водой с сажей внутренние помещения.

Однако чердачное перекрытие — кирпичное, сводчатое и с металлическими балками, а также грамотные действия пожарных не дали огню попасть внутрь здания. В ближайшее время чердачное перекрытие будет обследовано специалистами. При необходимости будет проведен его локальный ремонт и усиление.