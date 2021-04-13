В Белогорске неизвестные подожгли автомобили депутатов горсовета

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Две машины депутатов городского совета сгорели в Белогорске. Инцидент произошел в ночь на 13 апреля, по адресу Никольское шоссе, 31. Машины принадлежали депутатам от фракции ЛДПР - Наталье Михайловой и Борису Стрельскому.

Возгорание обнаружили сами потерпевшие. В одной из машин сработала сигнализация. На место выехали пожарные расчеты, машины были потушены. Сейчас сотрудники ОНДиПР по г. Белогорску и Белогорскому району не исключают версию поджога.

Сама Наталья Михайлова не сомневается, что это был «политический акт». Она предполагает, что поджог машин был местью за расследование по ремонту на ул. Металлургической, где были обнаружены грубые нарушения при выполнении работ.

В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что по данному факту проводится проверка.