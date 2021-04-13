Василий Орлов назвал дату сдачи участка набережной Зеи

Фото: amurobl.ru

Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что сдача второго участка благовещенской набережной на реке Зея намечена на ноябрь этого года. После завершения строительства в районе набережной планируется возвести жилые дома, детский сад и школу на 900 мест.

В данный момент работы по укреплению берега ведутся без перерывов. В этом году власти намерены завершить устройство гидротехнических сооружений, ливневой канализации, а также обеспечить район наружным освещением. На участке между ул. Конной и Октябрьской в этом году будет проведена реконструкция городских коммуникаций. К этому этапу строители уже приступили.

Кстати, после преобразований на набережной Зеи появятся площадки для скейтбординга, роликовых коньков, а так же велодорожка и баскетбольная площадка. В планах установка смотровых площадок и пандусов.

СПРАВКА КП

Проект «Берегоукрепление и реконструкция набережной р. Амур» реализуется в Благовещенске с 2008 года.