Пятимесячная девочка пострадала в ДТП в Бурейском районе

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Накануне, 12 апреля, на одной из амурских трасс произошло ДТП, где пострадала 5-месячная девочка. Прокуратура Бурейского района проверяет происшествие.

- В ходе проверки прокуратура выяснит обстоятельства и причины происшествия, даст оценку соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения, - рассказали в ведомстве.

Информация об аварии изначально появилась в Сети. ДТП произошло на 138 километре трассы Благовещенск – Гомелевка. На участке идут дорожные работы, снят асфальт.

Водитель легкового автомобиля не справился с управлением: во время снегопада он выбрал небезопасную скорость. В результате машина перевернулась.

Четверо пассажиров пострадали, в том числе и 5-месячная девочка. Всего же, со слов очевидцев, в микроавтобусе находилось девять пассажиров.