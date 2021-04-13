Автомобиль сбил ребенка в Благовещенске

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В Благовещенске водитель сбил мальчика-пешехода 2011 года рождения. Инцидент произошел во вторник, 13 апреля, в 11.28 в районе улицы Ломоносова, 223.

Как рассказали в ГИБДД, мальчик перебегал дорогу в неположенном месте прямо перед движущимися автомобилями. Такое поведение и стало причиной того, что на него наехала машина марки Toyota Prius. В результате мальчика с травмами доставили в больницу.

- Примечательно, что ДТП произошло в зоне видимости регулируемого перекрестка. Ребенок шел из школы домой, - отметили в Отделе ГИБДД МО МВД России «Благовещенский».