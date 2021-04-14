Парад Победы состоится: Благовещенск готовится отметить 9 мая

Фото: Евгения НИФОНТОВА

В отличие от прошлого года, в 2021-м благовещенцы смогут отпраздновать 9 мая без переносов и сдвигов в расписании. Специалисты городской администрации уже разрабатывают программу мероприятий и акций. Они отмечают, что День Победы состоится в привычном для многих формате.

Вопрос о проведении праздника горожане затронули во время прямого эфира мэра областной столицы Олега Имамеева в Instagram. Одну из местных жительниц интересовало то, будут ли мероприятия проводиться на главной площади города. Ответы на ключевые вопросы администрация представила лишь сегодня.

Специалисты заверяют, что в случае снятия ограничений на проведение массовых мероприятий в городе планируется года реализовать полноценную праздничную программу. Однако это не означает, что в городе отменят меры по соблюдению масочного режима и социальной дистанции, которые направлены на профилактику короновирусной инфекции.

В рамках праздничных мероприятия планируется провести адресные поздравления ветеранов, торжественное прохождение войск благовещенского гарнизона, а также шествие «Бессмертного полка» и две акции: «Парк Победы» и «Рио-Рита - радость Победы».