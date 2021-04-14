Из горящего детсада в селе Волково эвакуировали детей

Жильцы дома поблагодарили пожарных. Фото: Амурский центр ГЗ и ПБ

Во вторник, 13 апреля, из детского сада в селе Волково Благовещенского района пришлось эвакуировать детей. Садик располагается на первом этаже многоквартирного дома, возгорание возникло на чердаке.

- Возгорание было зафиксировано в 10.24. На место выдвинулись пожарные пожарной части 41 села Усть-Ивановки и пожарного поста села Грибское, - рассказали в пресс-службе Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

Из-за пожара пришлось эвакуировать 26 воспитанников детского сада. Никто не пострадал – как оказалось, на чердаке тлели опилки, их потушили в течение всего одной минуты.

Однако перепугавшиеся жители дома поблагодарили пожарных за их труд:

- Жители дома по адресу с. Волково, ул. Центральная 15, выражают искренние слова благодарности за мобильность, знание своего дела пожарным ПЧ 41 села Грибского и села Усть-Ивановка. Также спасибо работникам управляющей компании за обнаружение очага возгорания. Низкий вам поклон! – написали жильцы в соцсетях.