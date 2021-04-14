Василий Орлов о капремонте детской поликлиники в Тынде: «Теперь качественную медпомощь могут получать более 10 000 детей»

Поликлиника стала более комфортной для юных пациентов и их родителей. Фото: amurobl.ru

В Тынде завершился ремонт детской поликлиники по улице Красной Пресне, 57. Чтобы преобразить более 2,6 тысячи квадратных метров строителям потребовались семь месяцев и 56 миллионов рублей.

- Теперь поликлиника имеет раздельную маршрутизацию: для пациентов с вирусной инфекцией оборудованы отдельный вход и кабинет врача-инфекциониста. Если раньше педиатры принимали детей посменно в одном помещении, то теперь за каждым специалистом закреплен отдельный кабинет. Также появилось помещение, где можно оборудовать игровую - уже закуплены мебель и развивающие игрушки, - рассказал главный врач больницы в Тынде Андрей Козлов.

Всего в двухэтажном здании поликлиники в Тынде 36 кабинетов. По словам главного врача, для оказания услуг населению до капремонта было задействовано на четверть меньше помещений. Сейчас все они отремонтированы, укомплектованы мебелью и необходимым оборудованием.

- Регистратура теперь работает по принципу фронт-офиса. Пациенты не стоят в очереди за картами, они сразу проходят к нужному специалисту. В поликлинике полноценно начала функционировать вентиляция, что просто необходимо для оказания медицинских услуг населению. Также отремонтированы подвальное и чердачное помещения, на стенах появились интересные картинки, яркие указатели. Кровля отремонтирована полностью, раньше она текла, и сотрудникам приходилось постоянно убирать воду. В некоторых кабинетах продолжается монтаж новой мебели, но работе это никак не мешает, — добавил Андрей Козлов.

В поликлинику уже поступило новое оборудование для лабораторной диагностики, УЗИ, ЭКГ. Также в этом году запланирован ремонт фасада. В конце апреля объявят аукцион на определение подрядной организации. Цветовые решения уже согласованы с руководством учреждения. Останавливать прием пациентов на время ремонта фасада поликлиника не планирует.

- В городе Тында и Тындинском районе 10280 детей. Все они теперь проходят медицинское обследование необходимых специалистов в комфортных условиях. В прошлом году мы начали капремонт семи детских учреждений здравоохранения. Четыре из них уже готовы, в двух начался прием пациентов, работы в трех оставшихся, расположенных в Зее, Тынде и Благовещенске, завершатся в этом году. Главная наша задача - чтобы все дети области были обеспечены качественной и доступной медицинской помощью, — подчеркнул губернатор Приамурья Василий Орлов.